Pistole e attimi di paura, la fuga con 1.700 euro dopo la rapina finisce con due arresti

La rapina a volto coperto, pistola in pugno e la fuga (durata poco) con un bottino da 1.700 euro. Sono stati fermati e arresti in Brianza i due rapinatori che domenica sera hanno preso di mira la sala slot Slottery Las Vegas di via Como a Mariano Comense.

I due malviventi, con il viso travisato e armati, si sono diretti alla cassa, pretendendo l'incasso e scappando via, seminando il panico.

Intercettati dai carabinieri di Merate, sono stati fermati con ancora il bottino in mano. Sequestrate anche le pistole usate per la rapina. I due, un italiano già noto alle forze dell'ordine e un albanese, sono stati arrestati in attesa dell'interrogatorio. A marzo, sempre nella stessa sala slot, un'altra rapina con un modus operandi molto simile.