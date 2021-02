Rapine ai tir in sosta e autisti "sequestrati": presa la "banda dei camion"

Due i colpi anche in Brianza, a Cavenago. In un'occasione l'autista era stato sequestrato e tenuto chiuso nel camion fino alla fuga dei rapinatori

I colpi ai tir in sosta e due rapine commesse anche in Brianza. I carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, nei confronti di cinque cittadini romeni ritenuti responsabili di furto aggravato, rapina aggravata e ricettazione in concorso. In due occasioni la banda avrebbe agito anche a Cavenago Brianza, derubando due autisti nei pressi di una logistica. In un caso sono riusciti ad allontanarsi con il carico, nell'altro avevano anche tenuto in ostaggio il corriere.

Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia di Cassano d’Adda, sono iniziate dopo un furto avvenuto lo scorso 31 agosto 2020 a Basiano all’esterno di uno stabilimento logistico, ai danni di un autotrasportatore in sosta, nel corso della quale erano state asportate decine di confezioni di olio per motore, per un valore di circa 30.000 euro.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Milano, ha consentito di individuare un gruppo criminale costituito da tredici persone, otto già tratti in arresto (7 dei quali tuttora ristretti) e cinque destinatari del nuovo provvedimento, residenti a Milano, Pioltello e Cassano d’Adda dediti in maniera sistematica alla commissione di furti e rapine ai danni di autotrasportatori in sosta presso le aree industriali delle province di Milano, Monza Brianza e Bergamo per poi rivendere la refurtiva.

Sono almeno tre i colpi contestati alla banda tra l’agosto e l’ottobre 2020 il coinvolgimento degli indagati in cinque furti ai danni di autoarticolati in sosta e tre rapine a mano armata nei confronti degli autisti che hanno sorpreso i malviventi durante le fasi dei furti; in due occasioni, le vittime sono state sequestrate dai rapinatori e rilasciate dopo il prelievo dell’intero carico in un’area industriale di Liscate.

La rapina in Brianza e l'autista sequestrato fino a Milano

Lo scorso 15 settembre i militari hanno fermato per ricettazione a Segrate (MI) un 22enne romeno, alla guida di un furgone contenente monitor per pc del valore commerciale di oltre 600.000 euro, oggetto di una rapina consumata nella notte a Cavenago di Brianza ai danni di un autotrasportatore; ed il successivo 3 dicembre 2020, a Milano e Settimo Milanese (MI), gli inquirenti hanno proceduto al fermo per rapina aggravata e ricettazione di sette stranieri (4 romeni e 3 ecuadoriani), responsabili della rapina ai danni di un autotrasportatore a Treviglio (BG) e della relativa ricettazione dei beni sottratti e di ulteriore refurtiva (elettrodomestici e componenti informatiche) per un valore complessivo di oltre 110.000 € rinvenuti in un capannone di Settimo Milanese (MI), base logistica del gruppo criminale. Tutti ora si trovano in carcere a San Vittore.

VIDEO - La banda in azione