Rifiuti sversati nel terreno protetto alle porte della Brianza, sei arresti

Sversavano enormi quantità di rifiuti in un'area agricola vincolata dal punto di vista paesaggistico e ambientale alle porte della Brianza, nei dintorni di Cantù.

Uno di loro, negli anni Novanta, era stato coinvolto in un'importante inchiesta sulla 'ndrangheta in Lombardia. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri di Como che hanno eseguito altrettante ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e tre ai domiciliari) firmate dal gip di Milano su richiesta della direzione distrettuale antimafia milanese. I sei risiedono nelle province di Como e Milano.

L'area agricola nella quale sono stati sversati rifiuti si trova vicino a Cantù. Si parla di almeno 85 mila metri cubi di materiale. Visto il vincolo ambientale a cui l'area è sottoposta, lo sversamento ha compromesso notevolmente l'ecosistema della zona, dove sono situate diverse falde acquifere.