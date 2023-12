Quel pacco con 35 chili di droga e fiumi di cocaina a Monza: maxi operazione con 11 arresti

Un'indagine durata un anno e quattro mesi, tre sodalizi criminali dediti allo spaccio di droga sgominati, 11 arresti,115mila euro di beni sequestrati e fiumi di droga che scorrevano tra Monza, la Brianza, Milano e Pavia. Sono i numeri dell'operazione, condotta dai carabinieri della compagnia di Monza che hanno lavorato insieme ai colleghi del Reparto Operativo del comando provinciale di Monza, culminata con un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di undici persone di cui quattro sono finiti in carcere e sette agli arresti domiciliari. Sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti e tentata estorsione.

Dai pusher di San Rocco ai fornitori della polvere bianca

Le indagini erano iniziate a marzo 2021 e sono proseguite fino a luglio 2022. I militari dell'Arma di Monza hanno iniziato a indagare su tre diversi gruppi criminali, attivi a Monza, in provincia di Pavia e in provincia di Milano e dediti al traffico di droga con smercio di quantitativi ingenti di cocaina, marijuana e hashish e consegne per lo spaccio al dettaglio.

Le indagini si sono allargate dopo l'arresto in flagranza di un pusher di Monza, appartenente ad un "giro" di spacciatori attivo nei quartieri San Rocco e San Fruttuoso. Dall'uomo, seguendo a ritroso la filiera della droga, i carabinieri sono riusciti a risalire ai "fornitori" degli spacciatori monzesi: un gruppo attivo nelle province di Milano e Pavia che, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe reso responsabile anche del tentativo di estorsione nei confronti di un cliente per un debito di droga di 3.000 euro.

Le consegne di droga avvenivano praticamente tutti i giorni e per comunicare e fissare gli scambi gli spacciatori utilizzavano l'applicazione "surespot", ritenuta più sicura (chiusa definitivamente a luglio 2022) e si spostavano a bordo di auto a noleggio.

Quel pacco con dentro 35 chili di droga

Durante le indagini è scattato anche un arresto dopo la consegna di un pacco contenente 35 chili di droga. All'interno dell'imballaggio recapitato c'erano 35 chili di marijuana. Esisteva anche un deposito nel milanese dove erano nascosti altri 25 chili di marijuana, 7 di hashish e 2 di cocaina. Il Nucleo Investigativo di Monza ha sequestrato beni per 115mila euro agli indagati in esecuzione di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.