L'uomo pestato a sangue per un debito e il pacco con 35 kg di droga: maxi operazione con 11 arresti a Monza

Un'indagine durata un anno e quattro mesi, tre sodalizi criminali dediti allo spaccio di droga sgominati, 11 arresti, 115mila euro tra collane e gioielli sequestrati e fiumi di droga che scorrevano tra Monza, la Brianza, Milano e Pavia. Sono i numeri dell'operazione, condotta dai carabinieri della compagnia di Monza che hanno lavorato insieme ai colleghi del Reparto Operativo del comando provinciale, culminata con un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di undici persone di cui quattro sono finite in carcere e sette agli arresti domiciliari. Tutti sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti e tentata estorsione.

Gli arresti sono scattati per tre di loro a Monza, per gli altri a Concorezzo, Vernate, Cisliano e Vigevano. Nell'ambito dell'indagine sono state effettuate anche sei perquisizioni che hanno toccato abitazioni ad Abbiategrasso, Desio, Monza, Cisliano e Trezzano sul Naviglio.

Dai pusher di San Rocco ai fornitori

Le indagini erano iniziate a marzo 2021 e sono proseguite fino a luglio 2022. I militari dell'Arma di Monza hanno iniziato a indagare su tre diversi gruppi criminali, attivi a Monza, in provincia di Pavia e in provincia di Milano e dediti al traffico di droga con smercio di quantitativi ingenti di cocaina, marijuana e hashish e consegne per lo spaccio al dettaglio.

Le indagini si sono allargate dopo l'arresto in flagranza di un pusher di Monza, appartenente ad un "giro" di spacciatori attivo nei quartieri San Rocco e San Fruttuoso. Dall'uomo, seguendo a ritroso la filiera della droga, i carabinieri sono riusciti a risalire ai "fornitori" degli spacciatori monzesi: un gruppo attivo nelle province di Milano e Pavia che, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe reso responsabile anche del tentativo di estorsione nei confronti di un cliente per un debito di droga di 3.000 euro. Per convicere il malcapitato a pagare, nel marzo del 2022, la vittima era stata attirata in un parcheggio, con la scusa di un appuntamento, poi in quattro lo avevano colpito, pestandolo a sangue per rivendicare un conto di marijuana non saldato che aveva raggiunto la cifra di diverse migliaia di euro. Una ricostruzione dell'evento che i carabinieri hanno potuto fare grazie alle intercettazioni ambientali effettuate durante la lunga e articolata indagine.

Le consegne di droga avvenivano praticamente tutti i giorni, anche cento al giorno per un giro d'affari che, a psanne, superava i mille auro al giorno e che se stimato per tutta la durata dell'indagine supera il mezzo milione di euro. Per comunicare e fissare gli scambi gli spacciatori utilizzavano l'applicazione "surespot", ritenuta più sicura (chiusa definitivamente a luglio 2022). E se qualcuno non rispettava la regola veniva ripreso perchè l'altra chat, secondo i pusher, "evitava la galera". Ma così non è stato. I gruppi si spostavano a bordo di auto a noleggio: piccole utilitarie per non dare nell'occhio e il giro di clienti si allargava tramite il passaparola.

Quel pacco con dentro 35 chili di droga

Durante le indagini è scattato anche un arresto dopo la consegna di un pacco contenente 35 chili di droga. All'interno dell'imballaggio recapitato c'erano 35 chili di marijuana, tutti recanti loghi vistosi e diversi. Esisteva anche un deposito con un capannone nel comune di Cisliago preso a noleggio ad hoc per mettere in piedi il giro d'affari e movimentare la merce dove erano nascosti altri 25 chili di marijuana, 7 di hashish e 2 di cocaina. Il Nucleo Investigativo di Monza ha sequestrato beni per 115mila euro agli indagati: si tratta per lo più di gioielli e collane.