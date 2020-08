Le finte dosi di cocaina e i colpi di pistola: due uomini in carcere per tentato omicidio

I colpi di pistola e poi la fuga, con un uomo ferito a terra. E alcune dosi di finta cocaina che i due acquirenti si sarebbero rifiutati di pagare. Una compravendita di droga finita nel sangue: sembra esserci questo dietro la sparatoria avvenuta lo scorso 28 luglio a Seregno, in zona San Salvatore. I carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Seregno nella mattinata di lunedì 10 agosto, al termine di una serrata indagine, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di due uomini italiani. In carcere sono finiti un 46enne di Novedrate e un 40enne rintracciato a Cantù con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

I carabinieri erano giunti in via Monti, in zona San Salvatore, a ridosso dell'ex concessionario Opel ormai abbandonato che si affaccia sulla Valassina, nel pomeriggio di martedì 28 luglio pochi istanti dopo le 14 insieme ai mezzi del 118 a sirene spiegate. Tre o quattro colpi di pistola avevano raggiunto un 39enne, cittadino marocchino, alle gambe. L'uomo era stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, in condice rosso. E subito erano partite le indagini dei militari brianzoli.

I sospetti dei carabinieri - raccolti diversi indizi di colpevolezza - erano ricaduti sui due uomini che, secondo quanto al momento ricostruito, avrebbero sparato al 39enne nell'ambito di una compravendita di droga legata a dosi di finta polvere bianca che la vittima avrebbe ceduto e che i due acquirenti non avrebbero voluto pagare. Ancora da rintracciare invece la pistola utilizzata per aprire il fuoco. La vittima è invece ancora ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza ma le sue condizioni non sono critiche.