Arresto in centro Monza, 74enne fermato dai carabinieri sotto l'Arengario finisce in carcere

Il conto in sospeso con la giustizia è arrivato mercoledì pomeriggio quando i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monza lo hanno fermato e arrestato nei pressi dell'Arengario. In carcere è finito un uomo di 74 anni, senza fissa dimora.

Il 74enne è stato tratto in arresto in piazza Roma in esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria per espiazione di pene cumulative in seguito a reati commessi recentemente contro la persona e contro il patrimonio. L'uomo, che è solito frequentare il centro cittadino, si è inizialmente rifiutato di seguire i carabinieri ma dopo essere stato sottoposto a controllo sanitario è stato accompagnato in carcere a Monza.