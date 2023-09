Fermi con un'auto con a bordo droga fuori dal cimitero: arrestati

I carabinieri di Chiavenna e Delebio hanno arrestato due persone per spaccio di droga. I due, un 34enne pregiudicato e un 23enne incensurato, entrambi brianzoli, sono stati sorpresi in possesso di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. L'arresto è avvenuto nelle prime luci dell'alba di ieri, 13 settembre, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del traffico di droga. I due uomini sono stati fermati a Piantedo, mentre si trovavano a bordo di un'autovettura in sosta nei pressi del cimitero.

I militari hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare, trovando diversi grammi di eroina e cocaina, circa 120 grammi tra hashish e marijuana e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due arrestati sono stati condotti al carcere di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria.