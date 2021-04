Traffico di droga, arrestato pensionato a Carate Brianza e multa da 27mila euro

Per l'uomo è arrivata una condanna in via definitiva. A condurlo in carcere sono stati gli agenti della Squadra Mobile

Sei anni di carcere e una maxi multa da 27mila euro. Nella giornata di giovedì i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno arrestato un pensionato di 68 anni, condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti.

I fatti risalgono al 2009 e sono stati commessi fuori provincia, in Friuli Venezia Giulia. Dopo tre gradi di giudizio la pena è diventata esecutiva su disposizione dell'autorità giudiziaria e nel pomeriggio di giovedì all'abitazione del pensionato brianzolo hanno bussato gli agenti della Mobile.

Sempre in Brianza, a Cesano Maderno, qualche settimana fa i poliziotti della Questura di Monza avevano arrestato un altro uomo, responsabile del reato di violenza sessuale per abusi commessi in Inghilterra dove avrebbe violentato un'amica che lo ospitava per le vacanze. Al momento dell'arresto l'uomo era a casa con a moglie.