Vede i carabinieri e scappa nel parcheggio: inseguito e arrestato con 25 dosi di cocaina

Quando ha visto i carabinieri mentre si aggirava tra le auto in un parcheggio, forse in attesa di clienti, ha iniziato a correre. E pochi metri dopo, quando l'inseguimento è finito, e i militari lo hanno bloccato mettendo fine alla sua fuga è stato subito chiaro il perchè. Addosso il giovane - un 21enne marocchino con diversi precedenti - aveva 25 dosi di cocaina. Quasi trenta grammi di polvere bianca che era pronto a vendere nel piccolo comune brianzolo di Roncello dove in passato altre due volte nel giro di un anno era stato sorpreso con la droga e arrestato.

Mercoledì il pusher è finito di nuovo in manette e poi in carcere: insieme alla polvere bianca addosso il 21enne aveva anche 700 euro in contanti, probabile guadagno di una giornata di attività. I militari della stazione di Bellusco lo hanno fermato in via D’annunzio e per il giovane sono scattate le manette per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova in carcere.

Dagli schiamazzi in strada alla fuga nel parcheggio: tre arresti

Nel suo "curriculum criminale" figurano altri due arresti, sempre tra le vie del comune di Roncello. Uno a maggio quando il 21enne è stato sorpreso con nove dosi di cocaina e 150 euro e anche in quell'occasione cercò di fuggire alla vista dei carabinieri e l'altro ad agosto quando dopo aver dato spettacolo in strada ed essere stato segnalato per schiamazzi era stato arrestato con 13 dosi di cocaina. L'ultimo mercoledì pomeriggio che lo ha condotto dritto in carcere. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno arrestato ad Agrate Brianza un altro spacciatore recidivo: anche per l'uomo, 38 anni, era il terzo arresto in un anno. E anche lui è stato trovato con diverse dosi di cocaina pronte da vendere.