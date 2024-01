L'uomo fermato in strada a Monza con 16 dosi di cocaina e 500 euro in tasca

Atteggiamento guardingo e sospetto. E in tasca 16 dosi di cocaina per un totale di 10 grammi e poco più di 500 euro. Soldi forse intascati poco prima dalla vendita di altra droga.

I poliziotti della Squadra investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni l'altra sera hanno arrestato un 26enne di origine marocchina sorpreso a Monza, in via Borgazzi, con la droga addosso.

L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale e per il possesso di droga sono scattate le manette. In seguito al giudizio per direttissima di convalida dell'arresto è stato applicato l'obbligo di dimora e firma nel comune di residenza.