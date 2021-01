In casa nasconde la droga, 30enne "insospettabile" arrestato a Concorezzo

Un uomo italiano di 30 anni è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto della Squadra Mobile della Questura di Monza

Droga a casa di un "insospettabile". E un arresto in Brianza. Un cittadino italiano di trent'anni è stato arrestato a Concorezzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate in seguito ad alcune perquisizioni effettuate dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza nell'ambito di un'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio in Brianza che nei giorni scorsi aveva portato ad alcuni arresti.

L'uomo, F.L., è stato trovato in possesso di 200 grammi tra marjuana e hashish, di diversi bilancini di precisione e di strumenti per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Subito sono scattate le manette. Il trentenne è stato processato per direttissima e si trova ora agli arresti domiciliari.