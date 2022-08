Appena arrestato, evade e torna a casa con la droga in tasca davanti ai carabinieri

Era stato arrestato qualche giorno ed era finito ai domiciliari per non aver rispettato l'obbligo di firma dopo che insieme al fratello era stato identificato come autore di diversi furti e rapine, l'ultimo commesso proprio in Brianza a Cesano Maderno. Ma anche questa volta non ha rispettato la misura ed è uscito fuori dall'abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri con addosso alcune dosi di droga.

E' accaduto venerdì sera, verso le 20.30, quando durante un controllo per la verifica del rispetto della nuova misura cautelare, il 27enne non è stato trovato in casa. I carabinieri del radiomobile di Seregno hanno subito avviato le ricerche per rintracciarlo. I militari lo hanno fermato proprio mentra stava tornando a casa: addosso aveva alcune dosi di eroina e cocaina.

Il giovane è stato quindi arrestato per evasione e segnalato all’autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.