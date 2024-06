Lo spacciatore arrestato su una panchina del parchetto a Monza (con a casa mezzo chilo di droga)

Nuovo arresto per droga a Monza. Anche questa volta a portare a termine un intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in città è stata la polizia locale. Dopo il blitz all'interno di un edificio abbandonato trasformato in un market degli stupefacenti, venerdì pomeriggio il personale del NOST ha fatto scattare le manette per un pusher all'interno di un giardinetto pubblico.

Gli agenti della polizia locale hanno individuato un uomo all'interno del parco pubblico "giardino incantato", in via Visconti, durante un controllo: era seduto su una panchina insieme ad altre persone ma ha attirato l'attenzione dell'unità cinofila. Addosso aveva qualche grammo di hashish e nella bicicletta che aveva con sè altri 58grammi insieme a soldi e a un coltellino con la lama ancora sporca di droga.

I controlli sono poi proseguiti a casa dell'uomo, 25enne di origine gambiana. Nell'abitazione, con il supporto della polizia locale di Lissone, gli agenti hanno scoperto altri panetti di droga per un totale di mezzo chilo di hashish. In seguito alla convalida dell'arresto per il 25enne, già sorpreso nel 2018 come autore di una analogo reato, è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Lissone.