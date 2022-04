Scappa in monopattino, finisce in carcere per droga

E' durata poco la fuga del 46enne che alla vista di due moto dei carabinieri si è messo a correre. L'uomo stava camminando nei giardini di via Azzone Visconti quando si è imbattuto in un controllo dei militari della compagnia di Monza. Alla sola vista delle due motopattuglie ha immediatamente cercato di dileguarsi salendo a bordo di un monopattino elettrico.

Nel tentativo sfuggire, ha ingaggiato con i motociclisti dell'Arma un breve inseguimento che si è concluso poco dopo. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina. I controlli, come vuole la prassi, sono poi continuati a casa dove a seguito della perquisizione domiciliare è stato scoperto che nascondeva altri 7,5 grammi di coca, 1,5 grammi di hashish, oltre a 250 euro in contanti e strumenti dedicati come due bilancini di precisione.

L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Monza. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e ora il 46enne si trova in carcere.