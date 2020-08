Controllo sulla provinciale, 28enne tradito dal nervosismo: in auto nasconde la droga

Viaggiava in auto con la droga e quando ha visto una pattuglia dei carabinieri non è riuscito a controllare il nervosismo, destando i sospetti dei militari. Un ragazzo di 28 anni nella serata di lunedì 3 agosto è stato arrestato degli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia di Vimercate per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio di droga.

Il controllo è scattato lungo la strada provinciale Monza-Trezzo, all'altezza del comune di Bellusco. La vettura su cui viaggiava il 28enne ha subito attirato l'attenzione e i sospetti dei militari per il suo procedere insolito, con il conducente visibilmente agitato. Il giovane non è riuscito a dissimulare il nervosismo nemmeno al momento di esibire i documenti ed è scattata la perquisizione.

In auto il 28enne, residente ad Agrate Brianza, nascondeva venti grammi di marijuana che sono stati sequestrati.