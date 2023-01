"C'è un uomo in strada che ha bisogno di aiuto": 63enne soccorso e poi arrestato

"C'è un uomo che ha bisogno di aiuto". Questa la chiamata giunta alla centrale operativa della compagnia di Monza nella tarda serata di qualche giorno fa. A telefonare era stato un passante che aveva notato un uomo in stato confusionale nel parcheggio davanti a un fast food lungo la provinciale a Concorezzo.

Sul posto è così giunta subito una pattuglia dell'Arma che ha rintracciato un 63enne che camminava a piedi nel tratto: era privo di documenti e rifiutava l'intervento di una ambulanza. E' stato sottoposto a una perquisizione e dalle tasche sono saltate fuori due dosi di hahsish, per circa sette grammi. I carabinieri hanno effettuato anche un controllo presso il suo appartamento dove sono stati trovati venti involucri in cellophane contenenti quasi cento grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e materiale atto al confezionamento. In casa i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche circa tremila euro in banconote da cinquanta euro ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

Per il 63enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in seguito all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.