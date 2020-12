“C’è un assembramento in piazza” e la polizia trova 25mila euro di droga: arrestato 25enne

Una chiamata al comando per segnalare un assembramento in piazza e un ragazzo di 25 anni arrestato per detenzione ai fini di spaccio sorpreso con oltre tre chili di droga in casa per un valore di venticinquemila euro. E’ il bilancio di un’operazione condotta nel pomeriggio di martedì dagli agenti del Nost («Nucleo Operativo Sicurezza Tattica») e del Noc («Nucleo Operativo Cinofilo») della polizia locale di Monza.

Il personale è intervenuto intorno alle 18.20 insieme all’unità cinofila nella piazzetta tra via Gaslini e via Ragazzi del '99 dopo che un residente aveva segnalato un capannello di persone e quindi un assembramento in violazione alle disposizioni del DPCM per il contenimento del covid-19. Gli agenti, con l’ausilio del cane Narco dell'unità cinofila, hanno perquisito un cittadino italiano di 25 anni residente a Monza e gli hanno trovato addosso un barattolo con 5 grammi di hashish, suddivisa in porzioni uguali. L'uomo nel portafoglio aveva banconote di piccolo taglio che hanno portato gli agenti a supporre che potessero essere il ricavato dell'attività di spaccio.

A questo punto i controlli sono proseguiti nell’abitazione del giovane. Nell’appartamento, in zona Libertà, sono stati trovati oltre tre chili di hashish e marijuana già suddivisi in sacchetti per un valore complessivo di circa 25 mila euro e banconote per 2.265 euro, probabilmente provento dell'attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L’udienza preliminare che si è svolta nella mattinata di mercoledì ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari fino alla prossima udienza, il 10 febbraio.

“L’operazione della Polizia Locale di ieri sera è il risultato di tre anni di investimenti nell’acquisto di mezzi e tecnologia, ma soprattutto nel potenziamento dell’organico e nella formazione dei nostri agenti, spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena. Abbiamo grande fiducia in loro e nel loro lavoro. E, per questo, fin dal primo giorno di Amministrazione – al contrario di quanto accadeva prima - abbiamo deciso di orientare l’azione della Polizia Locale anche verso questo tipo di operazioni per costruire un nuovo “modello” di sicurezza urbana. Il blitz, nato da una normale attività di controllo del territorio, dimostra come la presenza degli agenti nelle strade sia fondamentale per garantire la sicurezza: dietro una piccola attività di spaccio, infatti, spesso si nascondono dei veri e propri traffici di sostanze stupefacenti. Per questo teniamo sempre alta l’attenzione, anche nei quartieri della città. Un’attività che contrastiamo in ogni modo tutti i giorni”.