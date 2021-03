"Ho fretta, fatemi andare" ma nasconde droga, una pistola e 36mila euro: arrestato

Ha detto di avere fretta e si è mostrato eccessivamente nervoso quando i carabinieri impegnati in un controllo stradale hanno fermato proprio la sua auto a pochi minuti dal coprifuoco. E da quel mezzo - con i documenti in regola e apparentemente insospettabile - sono saltati fuori due sacchetti con hashish e cocaina per un totale di circa cento grammi che l'uomo - 31 anni, italiano - nascondeva nel vano cruscotto lato passeggero. A portare i carabinieri a cercare meglio nella vettura è stato proprio l'atteggiamento del 31enne, tradito dalla fretta e dall'impazienza.

Insieme ai militari ci è rimasto anche oltre, quando i controlli da via Diaz si sono spostati nella sua abitazione. In camera da letto l'uomo nascondeva un bilancino di precisione con tracce di cocaina e 36mila euro in contanti che gli inquirenti ritengono possa essere probabile provento dell’attività di spaccio.

Le scoperte "stupefacenti" non si sono fermate qui: in un box in uso al 31enne sono stati recuperati oltre un chilo di hashish nascosti tra vecchi pneumatici e coperte, 380 grammi di cocaina, marijuana e una pistola beretta calibro 32 con matricola abrasa completa di caricatore con all’interno 14 colpi. L'uomo ora si trova in carcere a Monza.