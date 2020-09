Lissone, spaccia cocaina in auto in strada: arrestato 30enne

Uno spacciatore è finito in manette a Lissone, arrestato dai carabinieri della compagnia di Desio. Il pusher, cittadino straniero, 30 anni, è stato trovato in possesso di sette grammi di cocaina già suddivisa in dosi e dei soldi che probabilmente aveva appena guadagnato con la vendita di droga.

L'uomo è stato fermato in via Nobel dai militari che da tempo effettuavano controlli nell'area ritenuta dai residenti come sospetta "piazza" di spaccio. Negli ultimi tempi infatti da parte dei cittadini erano arrivate diverse segnalazioni relative a una sospetta compravendita di droga.

L'altro giorno i militari dell'Arma hanno notato a bordo di un'auto il pusher che aveva appena ceduto una dose di cocaina a un cliente. In macchina nascondeva altra droga già pronta da vendere, sette grammi in tutto. Per il 30enne sono scattate le manette e in seguito alla direttissima è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.