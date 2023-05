I fratelli spacciatori con le armi da guerra nel box arrestati in Brianza

Armati e temuti. Con un arsenale di pistole e munizioni - alcune delle quali ritenute da guerra - in un box. Senza scrupoli, tanto da arrivare a incendiare la casa di un cliente che non aveva pagato la droga. E da riempirsi di abiti griffati e orologi di luco portati via, con le minacce e la paura, a chi non aveva saldatole dosi.

A Lissone i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Monza hanno arrestato due fratelli di 36 e 26 anni, residenti in città per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione di armi clandestine, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso.

L'indagine iniziata da una pistola rubata

L'indagine, denominata "Fast and Weapon", è iniziata a dicembre del 2020 quando tre anni fa un giovane era stato sorpreso dai poliziotti con una pistola semiautomatica marca Beretta cal. 22, completa di caricatore e munizionamento e di una Pistola mitragliatrice di fabbricazione serba di marca Zastava, da considerarsi arma da guerra. Ma quelle armi non erano sue: le aveva rubate a Lissone, in un box. Il garage dei due fratelli "della droga e delle armi". E così la polizia ha iniziato a indagare sul conto di T.A., uno dei due giovani, scoprendo come fosse attivo nella vendita di cocaina, hashish e marijuana.

L'incendio della casa del cliente che non pagava la droga

Nel corso delle indagini i due fratelli si sono resi protagonisti, secondo quanto ricostruito, di due fughe spericolate dai carabinieri - con episodi di resistenza a pubblico ufficiale - e di estorsione ai danni dei clienti per recuperare le somme non pagate per la cessione della sostanza stupefacente.

E in un'occasione uno di questi si era visto la casa andare in fiamme per un debito di droga. "Con tali condotte, questi era riuscito a creare intorno a sé un vero e proprio clima di terrore, riverberato anche nell’escussione delle sommarie informazioni dai suoi “clienti”. Alcuni di essi, infatti, ammettevano di acquistare da lui la droga, non nascondendo il timore di ritorsioni per quanto riferito, altri invece, nonostante agli atti emergessero chiaramente gli acquisti di sostanza stupefacente, negavano risolutamente, integrando la condotta propria del favoreggiamento personale" spiegano dalla questura di Monza, illustrando i dettagli dell'operazione che ha coinvolto i due fratelli brianzoli e il complice di questi costretto a vivere e a spacciare da un'auto parcheggiata in strada dove dimorava con il cane dei pusher.

A marzo del 2021 in manette è finito anche il complice di uno dei due fratelli sorpreso con quasi 200 grammi di cocaina, un chilo di hashish e 365 grammi i marijuana. In quel momento aveva con sè anche un fucile a pompa, cartucce e una pistola marca Smith and Wesson cal. 44 magnum con matricola a brasa risultata rubata e una pistola marca Tanfoglio cal. 9X21. "L’attività di indagine ha consentito di acclarare che anche le armi custodite dal G. M. erano in realtà di T. A. e T.J." specificano dalla questura.

La droga e l'arsenale di armi nel box

Il successivo arresto è avvenuto nel giugno del 2021 quando T.A. è stato sorpreso con oltre un chilo e mezzo di hahsish, cocaina e marijuana, una pistola semiautomatica marca “Manurhin” cal. 7.65 con matricola abrasa con un caricatore rifornito di 8 proiettili cal. 765 marca “Fiocchi-GFL”, una pistola semiautomatica marca “Pietro Beretta” risultata rubata. In possesso del pusher sono stati trovati anche alcuni articoli di abbigliamento ed orologi di pregio, frutto, secondo quanto ricostruito dalle indagini, dell’attività di estorsione ai danni dei clienti.

Lunedì pomeriggio quando i poliziotti si sono presentati a casa dell'altro fratello per l'esecuzione della misura cautelare lo hanno trovato in possesso di droga, per un totale di 33 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. "Durante l’intera attività di indagine sono stati sequestrati un totale di 7 armi da fuoco, 310 grammi di cocaina, 2.691,69 grammi di hashish e 371 grammi di marijuana, oltre a circa 9.000 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio" concludono dalla questura.