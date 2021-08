Furto, ricettazione e riciclaggio: arrestato 42enne a Monza

Un uomo di 42 anni, T.A., cittadino di origine romena, è stato arrestato venerdì a Monza dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. Il 42enne è stato accompagnato in carcere dagli agenti in seguito all’esecuzione di un ordine di carcerazione per una pena di sette anni e tre mesi per ricettazione, furto e riciclaggio.

L’uomo, residente in città, è stato individuato in seguito a una attività di indagine e arrestato.