Panetti di hashish griffati, cocaina e un coltello: arrestato 47enne

Hashish "griffata" e un 47enne in manette a Cologno Monzese, cittadina nell'hinterland nord est di Milano alle porte della Brianza dove soltanto a fine marzo era stato scoperto un arsenale con fucili, kalashnikov e pistole. Ad essere finito in manette questa volta è un 47enne italiano.

L'uomo, pluripregiudicato per spaccio con reati commessi anche in Francia e Germania, nei giorni scorsi è stato notato dai carabinieri di Sesto san Giovanni, guidati dal maggiore Saverio Sica, mentre transitava in via Milano a bordo di un vecchio furgone trasandato. Quando i militari gli hanno intimato l'alt per un controllo, lui si è dato alla fuga, ma poco dopo è stato comunque fermato.

Il 47enne è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish, suddiviso in cinque panetti con la sigla 'Versace', poco più di mezzo grammo di cocaina e un coltello a serramanico. La perquisizione a casa del pusher in via Meucci, poi, ha permesso di rinvenire vario materiale per il confezionamento della droga eun documento scritto a mano con cifre, dati contabili e nominativi. Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il telefono cellulare sono stati tutti posti sotto sequestro.