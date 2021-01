Scappa dai carabinieri e lancia la cocaina dal finestrino dell'auto in corsa: arrestato 30enne

Una "pioggia" di dosi di polvere bianca che volano via dall'auto in corsa che cerca - senza successo - di seminare i carabinieri. E poi l'arresto con un uomo di trent'anni, cittadino marocchino, in manette per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A notare la vettura sospetta martedì sera sono stati i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Desio che a Cogliate hanno intercettato il trentenne che però è fuggito via. Dopo un breve inseguimento durante il quale il fuggitivo ha cercato di liberarsi della cocaina, gettandola dal finestrino, il trentenne è stato fermato e arrestato. L'involucro con la polvere bianca con dieci dosi per 12 grammi di peso è stato recuperato ed è scattata una perquisizione nell'abitazione dell'uomo dove i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e duecento euro in contanti, probabile provento della vendita della droga.

In seguito all'udienza per direttissima il Tribunale di Monza ha disposto per lui il carcere.