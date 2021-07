Rubano una bicicletta in piazza, poco dopo la polizia locale li arresta: ora si cerca il proprietario

Il furto e poco dopo l’arresto. Gli agenti della polizia locale hanno sventato un furto di bicicletta, fermando poche ore dopo i responsabili. L’episodio è avvenuto martedì mattina, in piazza Cambiaghi. E dopo il furto del velocipede - di colore nero e assicurato a una rastrelliera- una donna che aveva assistito alla scena si è recata al comando di via Marsala per sporgere denuncia.

La signora che si trovava a passare da piazza Cambiaghi aveva assistito al furto da parte di un uomo e una donna che, secondo la sua versione, fungeva da palo. Nel giro di poco tempo gli agenti del «Nost» («Nucleo Operativo Sicurezza Tattica») hanno individuato i due sospetti presso i giardini pubblici davanti alla stazione ferroviaria di via Arosio. L’uomo e la donna stavano parlando con una persona a cui probabilmente cercavano di vendere la bicicletta rubata poco prima. L'autore materiale del furto, che ha spezzato con un tronchese la catena con la quale la bici era stata legata alla rastrelliera, è un trentaquattrenne di origine brasiliane, mentre la ragazza è un’italiana del 1997. Di un’altra bici, invece, i due hanno rubato il sellino, poi recuperato dalla Polizia Locale. Gli agenti hanno provveduto ad attaccare alla bicicletta priva di sellino un biglietto in modo che il proprietario si è potuto recare in Comando a riprendere il suo sellino.

Ora si cerca il proprietario

La foto della bicicletta rubata è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Monza «Bici e oggetti ritrovati» nella speranza che il legittimo proprietario vedendola possa tornarne in possesso. Presso il deposito biciclette di via Caduti del Lavoro è, infatti, attivo il servizio gratuito di punzonatura con tecnica indelebile del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta. Ciò consente, nei casi di ritrovamento della bicicletta, di rintracciare agevolmente il legittimo proprietario.

FOTO - La bici rubata

Controlli e interventi

“Dall'inizio dell'anno ad oggi – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena - la Polizia Locale ha emesso 29 “Ordini di Allontanamento” a carico di persone per bivacco in piazza Cambiaghi e ne ha sanzionate diverse per consumo di bevande alcoliche. Inoltre, dai primi di giugno, il Comando ha predisposto controlli e presidi costanti presso l'area tramite gli agenti del “NOT Lince" (Nucleo Operativo Territoriale) che si aggiungono al costante monitoraggio che il “NOST” garantisce ormai da anni sull’area. Da tempo abbiamo incrementato il presidio perché Piazza Cambiaghi non può essere una “zona franca”: controlli quotidiani con la l’obiettivo di prevenire e reprimere i comportamenti illegali e incivili. È un’area che, come il resto della città, deve essere sicura e per questo deve essere presidiata dalla Polizia Locale, in collaborazione con tutte le altre forze dell’ordine e con i cittadini. Le denunce e le segnalazioni tempestive dei residenti sono il primo passo per contrastare l’illegalità. Sono le persone che conoscono meglio di chiunque altro il quartiere, la strada, la piazza in cui vivono. E, in questo senso, sono le nostre sentinelle”.