Botte, insulti e minacce alla moglie davanti ai tre figli (anche loro vittime della violenza del padre)

Insulti, minacce e anche botte. Con le mani alzate anche alla presenza dei tre figli con atteggiamenti violenti indirizzati anche verso di loro. A Cesano Maderno nelle scorse settimane i carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni di origini bengalesi, residente in provincia, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere, disposta dal Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il 53enne è accusato di maltrattamenti in famiglia.

A portare alla luce il quadro di violenze è stata l’indagine partita dopo la denuncia presentata lo scorso marzo dalla donna. In quella casa, teatro delle violenze denunciate, i carabinieri erano già intervenuti dopo una lite quando nell’appartamento la donna aveva richiesto la presenza dei militari dell’Arma, in seguito all’ennesimo episodio di violenza. Era stata lei a chiedere aiuto e a impugnare il telefono per comporre il 112. Purtroppo, secondo quanto poi emerso, non si era trattato di un episodio isolato.

La donna sarebbe stata sottoposta da tempo a comportamenti vessatori con ingiurie, gravi minacce e percosse da parte del coniuge. Tutto sarebbe avvenuto in alcune occasioni anche davanti ai figli, anche loro oggetto delle condotte violente del padre che ora si trova in carcere a Monza.