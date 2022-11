Insulta e minaccia nella piattaforma ecologica, arrestato un 37enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio la centrale operativa della questura riceveva una segnalazione per la presenza di una persona molesta all’interno della piattaforma ecologica di viale delle industrie a Monza, intenta a minacciare ed ad insultare gli utenti del sito. Un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sul posto riusciva a raggiungere il soggetto presso un autolavaggio poco lontano. Alla vista dei poliziotti il predetto si scagliava contro di loro, sferrando pugni al torace e in volto, tentando anche di afferrare una tronchese in metallo tenuta in tasca, tuttavia i poliziotti riuscivano a bloccarlo.



L’uomo veniva quindi bloccato dagli agenti che riuscivano ad inertizzarlo ed a condurlo presso gli uffici della questura, nonostante questi continuasse nella sua condotta violenta contro i poliziotti. Il 37enne risultava essere un palestinese in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, lesioni, danneggiamento, minaccia, e sussistendo la flagranza del reato di violenza e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato tratto in arresto, ed all’atto della perquisizione personale l’uomo veniva altresì trovato in possesso di chiavi alterate e contraffate, strumenti probabilmente utilizzati per forzare serrature e per commettere furti.



L’arrestato veniva così posto a disposizione della procura della repubblica di Monza e della Brianza con la fissazione dell’udienza per rito direttissimo. Nella giornata di mercoledì 2 novembre si è celebrata l’udienza dinanzi al giudice del tribunale che, sussistendone i presupposti ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.