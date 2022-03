Ragazzine violentate nel maneggio: arrestato il presidente

Avrebbe approfittato del suo ruolo, della sua forza. Avrebbe costretto quelle ragazzine a subire in silenzio, abusando della sua autorità. Ma alla fine è stato incastrato. Un uomo di 71 anni, presidente di un maneggio, è stato arrestato mercoledì dalla polizia perché accusato di aver violentato alcune allieve del suo centro di equitazione.

Teatro degli abusi è stato il maneggio della Cascina Saresina di Pioltello, alle porte della Brianza. Le indagini svolte dagli agenti del commissariato Monforte Vittoria, si legge in una nota della questura riportata da MilanoToday, "hanno evidenziato come l'uomo compisse atti sessuali in danno di alcune allieve con baci e palpeggiamenti", giocando proprio sul suo ruolo. In una circostanza, sempre stando a quanto ha accertato l'inchiesta coordinata dalla procura di Milano, il 71enne avrebbe costretto "una ragazza minorenne a compiere atti di masturbazione in suo favore".

Il gestore del centro è stato fermato dagli agenti proprio all'interno del maneggio. Durante la perquisizione, estesa anche a un suo domicilio fuori dalla Lombardia, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato cinque armi e numerose munizioni, tutto materiale mai denunciato e quindi detenuto irregolarmente.

Il 71enne deve rispondere delle accuse di violenza sessuale aggravata, detenzione abusiva di armi e detenzione di armi clandestine.