Guida a zig zag, 20enne arrestato con 23mila euro e un chilo di droga

Guidava a zig zag, nel cuore della notte. E quell'andatura incerta e insolitamente lenta ha attirato i sospetti dei carabinieri che l'altra sera erano impegnati a Villasanta in un servizio di controllo del territorio.

Al volante del mezzo c'era un ragazzo brianzolo di 23 anni e in auto non era "da solo": all'interno dell'abitacolo nascondeva della droga. E a casa poi sono saltati fuori 23mila euro in contanti e quasi un chilo di hashish. A fare la scoperta sono stati i militari dell'Arma della stazione di Villasanta che hanno intimato l’alt al veicolo che veva destato sospetto, procedendo al controllo. Il 23enne è stato sorpreso con 150 grammi di hashish occultati all’interno dell’abitacolo della macchina e la perquisizione poi è continuata a casa.

Nell'abitazione sono stati trovati altri 950 grammi di droga, già suddivisa in diversi involucri, materiale da confezionamento, bilancini di precisione e 23.000 euro in contanti. Per il 23enne sono stati disposti gli arresti domiciliari: dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga invece è stata sequestrata e sarà sottoposta alle analisi presso i laboratori dell'Arma.