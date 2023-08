Tentata rapina, spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. Questi i reati che figurano nel curriculum "criminale" di un 40enne di origine marocchina arrestato sabato sera in centro a Seregno, mentre passeggiava per corso Matteotti. L'uomo, con una condanna definitiva, era ancora a piede libero ma doveva essere in carcere e da aprile del 2023 era ricercato dalle forze di polizia.

Da diverso tempo, come riportato in una nota dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, aveva messo in piedi il proprio business incentrato sulla spaccio di cocaina nel cuore di Seregno. Ma alle 18.30 di sabato 12 agosto i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Seregno, durante l’attività di pattugliamento delle strade cittadine, passando per corso Giacomo Matteotti, lo hanno riconosciuto e fermato proprio mentre camminava sul marciapiedi.

Dalla banca dati informatizzata è emersa a suo carico una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per vari reati commessi proprio a Seregno tra il 2014 e il 2022 per i quali era stato più volte arrestato. Tra questi, due tentate rapine avvenute nel settembre 2014 e nel febbraio 2016, spaccio di cocaina nell’ottobre 2022 e una resistenza a pubblico ufficiale avvenuta nello scorso mese di dicembre quando, durante un controllo, sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, era andato in escandescenza fino a finire in manette.

L’uomo, ricercato da varie forze di polizia dal mese di aprile 2023, al termine degli accertamenti effettuati nella caserma carabinieri di Seregno, è stato trasferito in carcere a Monza dove sconterà la pena.