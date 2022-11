Già nei guai per droga, torna dove era stato arrestato

Il 15 ottobre scorso era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Seregno mentre spacciava nei pressi della stazione ferroviaria. I militari avevano sorpreso il 39enne, cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, celibe, con precedenti penali e di polizia per reati in materia di immigrazione e contro il patrimonio, mentre cedeva della droga a un 44enne seregnese del quartiere Crocione.

Quel pomeriggio, in pieno giorno, in piazza Risorgimento, cuore del centro storico, i carabinieri, passando nel tratto a bordo della gazzella di servizio, avevano notato che i due, dopo aver avuto un incontro, si stavano allontanando insieme in direzione della zona della stazione, lasciando supporre che il 39enne stesse andando a prendere qualcosa (stupefacente) da consegnare al secondo.

I carabinieri, dopo aver visto lo scambio della droga, hanno fermato il cliente e poi hanno bloccato il 39enne che nonostante abbia tentato una breve fuga è stato fermato.Il 44enne dopo quell’arresto, convalidato dal gip, era riuscito a ottenere nuovamente la libertà, in attesa del futuro processo. Ma il giudice gli aveva comunque applicato la misura cautelare non custodiale del divieto di dimorare nella regione Lombardia.

Sabato i carabinieri lo hanno rivisto a Seregno, in piazza Risorgimento. Fermato, è stato accompagnato in caserma e denunciato per la violazione del divieto di dimorare in Lombardia.