Lo spacciatore con 21mila euro che fa cadere la cocaina davanti ai carabinieri e poi li aggredisce

Ha visto dietro di sé i carabinieri e ha accelerato il passo, nel tentativo di passare inosservato. Ma i militari, impegnati in un controllo del territorio a Cesano Maderno, lo avevano notato aggirarsi in modo sospetto per le vie del centro. E lo hanno fermato in via Abetone. Il 43enne, dopo aver fatto cadere dalle mani una dose di droga e aver tentato la fuga, li ha aggrediti e per fermarlo i carabinieri hanno dovuto far ricorso allo spray al peperoncino.

L’uomo è così finito in manette nel weekend per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A casa del 43enne, cittadino di origine tunisina, sono state trovate quasi cento dosi di cocaina per 50 grammi totali, un bilancino elettronico di precisione e 21.000 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio della droga.