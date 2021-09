Droga e coltelli in casa, spacciatore arrestato a Sesto San Giovanni

Lunedì all'alba il Nucleo operativo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, nell’ambito di una attività di indagine delegata dalla Procura di Monza, coordinato dai responsabili del Pronto Intervento, ha perquisito contemporaneamente le abitazioni di tre indagati. In una di queste sono stati trovati, ben nascosti, 15 grammi di cocaina già divisi in dosi da 0,25 grammi e due coltelli a serramanico. Sono scattate le manette ai polsi di un cubano di 30 anni per possesso di droga ai fini di spaccio.

“Ringraziamo gli agenti del Nucleo, la cui istituzione è stata fortemente voluta da questa amministrazione proprio per importanti e delicate indagini come questa – commentano il sindaco Roberto Di Stefano e l'assessore alla Sicurezza, Claudio D'Amico –. Un'operazione molto importante, cominciata alle 5 del mattino, per stroncare un giro di droga. Andremo avanti con sempre più forza per combattere la piaga dello spaccio”.

Il processo per direttissima si svolgerà martedì mattina presso il Tribunale di Monza.