Il ragazzo che in centro Monza spaccia droga dalle mutande

Un altro arresto per spaccio di droga a Monza. Giovedì mattina a finire nei guai è stato un 23enne di origine egiziana residente a Desio. I poliziotti dalla Squadra Mobile della questura di Monza e della Brianza – Sezione Narcotici e Criminalità Diffusa lo hanno notato in via Caduti del Lavoro mentre cedeva droga a tre ragazzi.

I giovani si sono avvicinati al 23enne che ha estratto dagli slip un calzino contenente hashish e, dopo averne staccato un pezzo, lo ha ceduto ai ragazzi che hanno pagato per la dose. A casa del ragazzo gli agenti janno trovato altra droga, denaro contante di diverso taglio e un bilancino di precisione.

Per il ragazzo sono scattate le manette in flagranza di reato.