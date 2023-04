L'inseguimento in corsa (con la droga lanciata) dello spacciatore arrestato a Monza

Un arresto dopo un inseguimento per il centro di Monza. Martedì 11 aprile nell’ambito di un servizio di controllo del territorio i poliziotti della Squadra Volante della questura di Monza hanno arrestato un ragazzo di 19 anni di origine marocchina, trovato in possesso di droga e fuggito alla vista degli agenti.

Il 19enne è stato notato in via Arosio dai poliziotti che si sono fermati per procedere con un controllo. Il giovane però ha iniziato a correre e, durante la corsa, ha buttato via dietro di sé un involucro che con tutta probabilità conteneva droga come poi verificato. La fuga è proseguita fino in corso Milano e in via Cavour. In piazza Diaz poi, per tentare di sfuggire alla polizia, il 19enne è entrato all'interno di un esercizio commerciale tentando di nascondersi.

Quando i poliziotti lo hanno raggiunto all'interno però il ragazzo ha cercato di divincolarsi, spintonandolo e per fermarlo è stato necessario l'utilizzo dello spray urticante. Addosso al giovane sono stati trovati altri quattro grammi di hashish già suddivisi in dosi e 35 euro in contanti, provento forse della vendita della sostanza stupefacente.

Il 19enne è stato accompagnato presso gli uffici della questura per l'identificazione tramite fotosegnalamento. Per il giovane è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.