Spacciatore arrestato con la droga al parco a Seregno

Quando ha visto i carabinieri ha iniziato ad accelerare il passo poi, di fronte ai militari, ha cominciato a sudare freddo. Nelle tasche nascondeva soldi e dosi di droga: hashish e marijuana pronte per essere smerciate. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, a Seregno. I carabinieri della compagnia cittadina hanno notato il ragazzo - un 21enne residente in città, disoccupato - nel corso di un servizio predisposto per il contrasto allo spaccio nel parco della Porada intorno alle 23.

A casa sua, a Seregno, è stata poi trovata altra droga: 30 grammi in tutto, tra hashish e marijuana insieme a materiale per il confezionamento e denaro. Sempre in zona, nel corso di successivi controlli nei giorni seguenti altri due giovani, entrambi poco più che diciottenni, sono stati segnalati all’autorità amministrativa dopo essere stati trovati in possesso di droga con quantitativi per uso personale.