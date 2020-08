Schiamazzi in strada, spacciatore sorpreso con la cocaina: arrestato 21enne

Intervengono per una segnalazione relativa a degli schiamazzi, a tarda notte, in strada, e arrestano uno spacciatore con tredici dosi di cocaina. Intervento dei carabinieri a Roncello intorno alle 5.30 di giovedì 13 agosto.

Una pattuglia dei militari della stazione di Bellusco è giunta in via Piave dove alcuni residenti avevano segnalato urla ed episodi di disturbo della quiete pubblica. Al momento del controllo i carabinieri hanno identificato due uomini tra cui un 21enne, cittadino marocchino, che nello scorso mese di maggio era già stato arrestato perchè sorpreso con della droga. Ed è scattata la perquisizione.

Anche questa volta addosso al giovane è stata trovata della sostanza stupefacente: tredici dosi di cocaina per un totale di 10 grammi. Il 21enne è stato arrestato e condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa. Dopo essere stato rimesso in libertà ed essere uscito dal Palazzo di Giustizia però il 21enne, irregolare sul territorio, è stato accompagnato in Questura per le procedure necessarie all'espulsione.