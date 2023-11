Nella stazione di Cesano Maderno già da tempo erano stati denunciati episodi di spaccio da parte dei pendolari e dei cittadini e i carabinieri avevano alzato la soglia di attenzione, aumentando i controlli. Durante uno di questi poi è scattato l'arresto. "Fondamentali, in un’ottica di piena collaborazione con le Autorità, le segnalazioni dei cittadini, spesso determinanti per l’efficacia degli interventi" spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza.

I militari della tenenza cittadina hanno sorpreso il giovane nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, in Italia senza fissa dimora, alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga. Fermato, è stato trovato con addosso 16 grammi tra cocaina e hashish.

Dosi di cocaina e hashish, già pronte da vendere, in tasca. E quando ha visto i carabinieri avvicinarsi ha iniziato a correre. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Cesano Maderno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da tempo dall'area arrivavano segnalazioni per spaccio di droga da pendolari e residenti

Il ragazzo che in stazione non aspettava il treno ma i clienti per vendere droga: arrestato 21enne