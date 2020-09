Beccato a spacciare nei giardini in centro a Monza, arrestato dalla locale

Aveva appena venduto dell'hashish a un 60enne. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella mattinata di giovedì in via Visconti a Monza, nei guai un gambiano di 21 anni, arrestato dalla polizia locale.

Tutto è accaduto intorno alle 11 durante un servizio di sicurezza urbana all'interno dei giardini di via Visconti. I ghisa (alcuni in borghese) sono entrati in azione con il cane antidroga e hanno notato il 21enne mentre vendeva alcuni grammi di hashish a un cliente.

Per il pusher è scattato l'arresto mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura. Il 21enne, in regola coi documenti, è stato accompagnato al Comando per le attività di fotosegnalamento e poi trattenuto presso la cella di sicurezza. Nella mattinata di giovedì si è svolta l'udienza e il tribunale lo ha condannato all'allontanamento dalla Lombardia sino al processo che si terrà nel mese di febbraio 2021.