Avvicinano i ragazzi per vendere droga in stazione, due arresti a Monza

Due arresti in stazione. Ancora una volta per droga.

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato nella giornata di giovedì due ragazzi di 25 e 23 anni, entrambi cittadini stranieri originari del Marocco e del Mali e tutti e due con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è scattato nella piazzetta di via Arosio dopo che i due erano stati notati avvicinare alcuni passanti, soprattutto giovani, e appartarsi in zone meno esposte per portare probabilmente a termine uno scambio di droga. I due sono stati controllati e arrestati: addosso avevano 17 dosi di marijuana già confezionate per 20 grammi complessivi e un panetto di hashish da cento grammi.

Uno dei due al momento del controllo ha tentato la fuga: inseguito e fermato dagli agenti ha cercato di aggredirli.