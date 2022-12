Assume la colf ma lei figura come datore di lavoro, arrestato truffatore

E’ il “re” delle truffe e aveva fatto in modo che una collaboratrice domestica risultasse il suo datore di lavoro. E’ stato rintracciato ed arrestato a Seveso il pakistano 42enne, ufficialmente residente in Toscana a Grosseto, che dovrà scontare quattro mesi di reclusione perché invece di assumere la sua donna delle pulizia era riuscito a farle firmare dei documenti dove risultava lei il suo datore di lavoro.

I carabinieri della compagnia di Seregno hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di carcerazione nei suoi confronti per alcuni reati commessi tra il 2009 e il 2013. Si tratta di una serie di truffe una delle quali particolarmente grave. Il 42enne infatti negli anni scorsi ha fatto firmare una serie di documenti ad una collaboratrice domestica truffandola. Un contratto di lavoro all’apparenza normale, sempre retribuito.

La donna solo dopo quattro anni si è accorta della truffa solo in seguito, quando è stata contattata dall'Inps per dei contributi da versare a beneficio del pakistano. L'uomo infatti aveva fatto credere alla donna di averle fatto un contratto per un regolare rapporto di lavoro, ma in realtà nei documenti risultava essere lei il datore di lavoro e lui il collaboratore domestico.