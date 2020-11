Le botte, le chiamate a ogni ora e l'agguato con una bottiglia sotto casa: arrestato 41enne

Le molestie diventate una vera e propria persecuzione e poi le telefonate a ogni ora del giorno e della notte. Fino all'agguato, avvenuto solo pochi giorni fa, durante il quale l'uomo ha aspettato la ex compagna sotto casa e l'ha aggredita a colpi di bottiglia di vetro sulle gambe e sul viso, ferendola. Un incubo a cui hanno messo fine i carabinieri della stazione di Nova Milanese che hanno arrestato un 41enne responsabile di lesioni e stalking nei confronti della ex compagna.

Un incubo che finisce proprio in una data simbolica, quella del 25 novembre: la Giornata Internazionale della violenza sulle donne. Il 41enne, da qualche tempo in fuga, è finito in manette nel pomeriggio di giovedì in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza con l'accusa di atti persecutori e lesioni gravi ai danni dell'ex compagna.

La denuncia, le indagini e l'agguato

La donna, vittima di molestie e vessazioni da tempo, dopo aver interrotto la relazione con l'uomo durata quattro anni si è presentata dai carabinieri per sporgere denuncia. Grazie al "codice rosso" le indagini sono scattate immediatamente e per l'uomo lo scorso ottobre è arrivato un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. La misura però non è bastata: oltre alle continue telefonate lo scorso 16 novembre si è presentato sotto casa della donna e l'ha colpita con una bottiglia in vetro lacerandole le gambe e il volto. Immediatamente è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il senegalese, che nel frattempo irreperibile, è stato rintracciato dopo diversi giorni di fuga a casa di un connazionale a Cesano Maderno. Ora la donna si trova in una struttura protetta a disposizione delle vittime di abusi.