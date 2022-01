Sorpreso con la droga nascosta nell'auto: fermato spacciatore 24enne a Monza

Nascondeva in auto cento grammi di droga, tra il vano portaoggetti dello sportello e il bagagliaio. Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monza dopo un controllo. La vettura su cui viaggiava il giovane è stata fermata in viale Sicilia, in zona stadio, e nascosti nell'auto i militari dell'Arma hanno trovato 135 grammi di hashish.

Insieme alla droga - nascosta in parte nella portiera e un po' nel baule - il 24enne aveva con sè anche due bilancini di precisione e 275 euro in contanti, denaro probabile provento dell'attività di spaccio. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione del ragazzo dove sono stati rinvenuti e sequestrati pochi grammi di marijuana. Per il ragazzo, residente in città, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.