Spacciava la droga di 'Tom e Jerry': arrestato un pusher

Il luogo dello spaccio era il parco Vertua , a Nova Milanese. Ed è proprio nell'area verde cittadina che i carabinieri della stazione di Nova Milanese hanno effettuato i controlli dopo le segnalazioni di alcuni cittadini in merito a strani giri all'interno del parchetto.

Così che i militari hanno iniziato ad indagare e dopo alcuni giorni sono riusciti a fermare un giovane spacciatore. L'uomo 26enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti è stato fermato dai carabinieri di Nova Milanese per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Aveva diversi panetti di droga con il logo dei cartoni animati di Tom e Jerry, probabilmente un metodo per vendere le sostanze attraverso il web. Nella giornata di mercoledì 30 novembre è stato processato e il giudice ha convalidato l'arresto con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Nova Milanese, sono partite dopo le segnalazioni di spaccio giunte alla prefettura di Monza. Scavando negli ambienti della droga gli investigatori hanno ipotizzato che il giro vedesse coinvolto proprio il giovane marocchino che aveva scelto il parco Vertua come luogo del suo traffico illecito. Attraverso un servizio di monitoraggio della zona, i militari hanno notato il giovane aggirarsi fuori dal parco. Quando i militari hanno provato a fermarlo per gli accertamenti il giovane ha tentato di disfarsi della sua borsa a tracolla. I militari l'hanno recuperata e hanno trovato all'interno 3 panetti di hashish con il logo di Tom e Jerry per un peso di circa 300 grammi. Il giovane, inoltre, aveva nella tasca dei pantaloni una dose di cocaina. La droga è stata sequestrata.