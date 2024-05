Ladro in azione in ospedale: arrestato ex dipendente (licenziato proprio per aver rubato)

Armato di un cacciavite e di una torcia, ha cercato di scassinare la porta di alcuni uffici all'interno dell'ospedale di Carate Brianza. A entrare in azione è stato un 39enne di Desio, arrestato dai carabinieri, che in passato era stato dipendente della società addetta alla manutenzione che già aveva derubato. E per questo era stato licenziato.

I fatti risalgono allo scorso 20 aprile quando un dipendente della società responsabile della manutenzione del nosocomio si è avvicinato ad alcuni carabinieri presenti al pronto soccorso e impegnati in una attività di servizio, segnalando una possibile intrusione perchè aveva notato un uomo entrare negli uffici che in quel momento erano chiusi. E proprio qui i militari dell'Arma hanno sorpreso il ladro mentre cercava di scappare e di disfarsi di una punta di metallo, generalmente utilizzata come accessorio per il martello pneumatico.

Sulla porta c'erano segni evidenti di effrazione e nell'auto del 39enne sono stati trovati altri arnesi da scasso. L'ex dipendente della società di manutenzione, licenziato alcuni mesi prima proprio perchè già sorpreso a rubare in quelli stessi uffici, è stato arrestato.