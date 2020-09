Aggredisce e rapina studente su treno per un cellulare, arrestato 22enne

A settembre 2019 aveva aggredito e derubato un ragazzo di 18 anni, strappandogli via lo smartphone, a bordo di un treno. A un anno di distanza i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Saronno lo hanno arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di rapina. In manette è finito un 22enne di origini tunisine, nato a Desio e residente a Paderno Dugnano, nel Milanese.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato "incastrato" dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate a bordo del vagone che hanno immortalato la scena.

L'episodio era avvenuto a bordo di un convoglio che da Saronno era diretto a Milano Cadorna. All'altezza della stazione di Saronno Sud il malvivente si è avvicinato al viaggiatore, uno studente 18enne residente a Cesate, e lo ha aggredito per derubarlo. Il rapinatore poi è fuggito via ma grazie alle indagini e ai fotogrammi è stato poi individuato e arrestato.

