Arrivano le ruspe in via dell'Offelera: abbattute le baracche abusive

L'intervento nella grande area verde, in parte in parte di proprietà del Comune di Monza, al confine con Agrate, Concorezzo e Brugherio

Ruspe in azione in via dell'Offelera

Addio alle baracche abusive e abbandonate a Monza. In via dell'Offelera: arrivano le ruspe. Nella grande area verde di proprietà privata - al confine con Agrate, Brugherio e Concorezzo - le ruspe hanno demolito le baracche abusive che da tempo venivano segnalate dai residenti, alcune anche sui terreni poi divenuti nel marzo 2020 di proprietà del Comune. La normativa prevede infatti che, quando il privato non ottempera nei tempi previsti a un’ordinanza dirigenziale di demolizione di opere abusive che insistono su un terreno con destinazione urbanistica non compatibile, l’immobile diventa di proprietà dell’Ente.

Un intervento, più volte sollecitato dal Comune di Monza e realizzato dal privato proprietario dell'area, che si inserisce nell'operazione di pulizia della macro area e di ripristino del decoro.

L’area verde, che comprende anche i terreni divenuti nel tempo proprietà privata per usucapione, occupa una superficie complessiva di 40 mila metri quadrati. Nel 2017 una società che opera nel settore dei trasporti aveva acquistato circa 36 mila metri quadrati di terreno tramite un’asta giudiziaria, e aveva provveduto a trasformare una superficie pari a circa 8 mila metri quadrati. in un parcheggio-deposito per autocarri.

Una destinazione in contrasto con lo strumento urbanistico che prevedeva il mantenimento della destinazione agricola e la realizzazione di una pista ciclabile su via dell’Offelera. Tra il 2017 e 2019 l’area è stata recintata, dotata di impianti idrici, elettrici e fognari e di un sistema di videosorveglianza. Inoltre sono stati costruiti due prefabbricati a uso ufficio e magazzino e sono state collocate due cisterne per erogare gasolio ai mezzi.

I due proprietari sono stati indagati per reati urbanistico-edilizi, ambientali connessi a inquinamento del suolo e per disturbo della quiete pubblica. I residenti lamentavano infatti i rumori di accensione dei mezzi all'alba, al quale si aggiungevano i miasmi generati dall'accensione dei motori soprattutto nella stagione estiva, quando gli inquilini lasciavano le finestre aperte.

Nel maggio 2019 il deposito abusivo è stato posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Monza e il Comune di Monza ha emesso le ordinanze dirigenziali di demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi all’interno della macro area.

"Stiamo mettendo fine a una situazione di degrado ambientale e sociale che in via dell’Offelera si protrae da venti se non addirittura trent’anni - commentano il sindaco Dario Allevi e le l'assessore alla Sicurezza Federico Arena -. Per la prima volta un’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire concretamente riportando la legalità su quei terreni. Il contrasto a questi reati non si fa a parole. Ma portando avanti azioni concrete, monitorando costantemente il territorio, prevenendo e reprimendo tutti i comportamenti fuori legge".