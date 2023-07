"Bruce stiamo arrivando!". La carica dei 70mila al Parco da tutta Italia (ma non solo)

C’è chi all’alba era già in aeroporto in attesa del volo per Milano. Chi si stava mettendo in auto, chi era già in viaggio. Il popolo di Bruce Springsteen non teme il nubifragio, né i disagi di una città e di un’intera provincia che da venerdì mattina sono state messe in ginocchio da una serie di grandinate e bombe d’acqua. Le ultime due, altrettanto devastanti, nel pomeriggio e nella serata di lunedì 24 luglio. Ma è soprattutto il Parco, dove appunto l'artista si esibirà, ad avere subito tantissimi danni.

Intanto, mentre tantissime persone hanno deciso di vendere il proprio biglietto con tante offerte che si susseguono sui social (ma c’è anche chi ha deciso di rinunciare al concerto non mettendo in vendita i biglietti ritenendo che sia una follia avventurarsi nel Parco), in molti sono già in viaggio per il capoluogo brianzolo, verso i cancelli della Gerascia che – se il concerto verrà confermato – apriranno alle 14.

E all'alba di martedì 25 luglio il palco del concerto su cui alle 19.30 è previsto l'inizio dello spettacolo di Bruce Springsteen era pronto, nel prato della Gerascia. A condividere un'immagine dell'allestimento è stato lo stesso organizzatore, Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts. Nella mattinata di lunedì 25 luglio è in programma un vertice in merito all'evento, si attendono eventuali riscontri.

Intanto i fan si sono scatenati rispondendo al post condiviso da Trotta: c’è chi chiede se è meglio indossare gli stivali di gomma, chi consiglia le scarpe da trekking, chi ricorda che i fans di Bruce non si arrendono neppure di fronte alle calamità naturali. C’è chi chiede anche aggiornamenti in merito alla situazione traffico, viabilità, treni e c’è ricorda che a Ferrara dopo il nubifragio l’artista aveva portato il sole. Ma c’è anche chi consiglia il prossimo concerto di organizzarlo allo stadio.

Intanto nelle prossime ore si attendono aggiornamenti in merito al possibile annullamento o ad eventuali modifiche del concerto.