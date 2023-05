Festa per l'arrivo del Napoli in Brianza: bagno di folla fuori dall'hotel

Nella serata il pullman del Napoli ha condotto in Brianza i ragazzi di Spalletti che domenica 14 maggio, alle 15, sfideranno in casa i biancorossi. Una partita che giocheranno da campioni d'Italia dopo il pareggio che gli ha assegnato lo Scudetto contro l'Udinese lo scorso 4 maggio. Ad attendere la squadra fuori dal Mercure Hotel ad Agrate Brianza centinaia di tifosi. Bandiere, fumogeni blu e striscioni per salutare i giocatori. Predisposto anche un servizio di ordine pubblico con personale della questura e agenti antisommossa e polizia locale.

