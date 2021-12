Artificieri in strada a Cesano ma era solo un sacchetto della spazzatura

Vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri martedì pomeriggio sono stati impegnati insieme al Nucleo Artificieri dell'Arma a Cesano Maderno per un falso allarme bomba. La mobilitazione di forze dell'ordine e soccorsi è scattata nel pomeriggio in via Cerati. Qualcuno di passaggio ha notato un pacco abbandonato vicino al ponticello pedonale che si trova nel tratto e ha dato l'allarme.

Per verificare il contenuto dell'involucro sono arrivati a Cesano Maderno anche gli artificieri: l'area è stata transennata e messa in sicurezza per lo svolgimento delle operazioni. Il pacco si è scoperto poi che conteneva rifiuti. La presenza di forze dell'ordine e soccorsi non è passata inosservata e alcuni cittadini si sono fermati incuriositi a osservare da lontano le attività.